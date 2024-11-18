Эксперты связали с инфляцией повышение штрафов за нарушение ПДД

Предполагаемое повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения в значительной части носит инфляционный характер. Такое предположение в беседе с телеканалом «Звезда» высказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«История с повышением штрафов достаточно понятна и очевидна. Она в значительной части, мне кажется, носит инфляционный характер, потому что у нас экономика очень волатильна. Идет рост цен, рост денежной массы, рост затрат. И на этом фоне некоторые штрафы утратили свою актуальность», - отметил он.

Попов напомнил, что когда-то штрафы были привязаны к минимальному размеру оплаты труда, но потом в кодексе об административных правонарушениях уже появились конкретные суммы. По его словам, сейчас логично было бы ввести базовый тариф и относительно него производить повышение всех штрафов.

Автоэксперт Петр Баканов подчеркнул, что мелкие штрафы на суммы от 300 до 500 рублей уже не пугают некоторых водителей. Повышение суммы штрафов может избавить любителей мелких нарушений от такой привычки.

«Штрафы не повышались около 10 лет, поэтому в рамках того, что у нас сейчас есть инфляция, некоторое повышение оправдано. Если повышение скажется на кошельке водителей, многих это заставит подумать о том, а стоит нарушать или нет, потому что многие это же делают сознательно», - рассказал Баканов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что с января следующего года в России может вырасти часть штрафов за нарушение ПДД. Кроме того, планируется увеличить срок льготной оплаты и уменьшить скидку.