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Босфор перекрыли из-за неполадок у идущего в Россию танкера

Движение приостановлено в обоих направления.
Сергей Лебедев 2024-12-26 16:04:21
© Фото: Shadati, XinHua, Globallookpress

В Турции из-за следовавшего в Россию танкера приостановили судоходство в проливе Босфор. Об этом сегодня сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры республики.

Отмечается, что движение временно прекращено в обоих направлениях. Причиной стала некая неисправность у танкера. Какая именно, не уточняется.

К судну уже прибыли буксиры. Они должны транспортировать танкер из основного фарватера, чтобы освободить путь для других кораблей.

Напомним, в Босфоре регулярно приостанавливают судоходство. Зачастую это происходит по погодным условиям.

Поломки судов тоже не являются редкостью. Так, закрывали движение из-за судна Sea Turtle, у которого сломалось рулевое управление.

#в стране и мире #Турция #Босфор #судоходство #судно #Пролив
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