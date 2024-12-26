Босфор перекрыли из-за неполадок у идущего в Россию танкера

В Турции из-за следовавшего в Россию танкера приостановили судоходство в проливе Босфор. Об этом сегодня сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры республики.

Отмечается, что движение временно прекращено в обоих направлениях. Причиной стала некая неисправность у танкера. Какая именно, не уточняется.

К судну уже прибыли буксиры. Они должны транспортировать танкер из основного фарватера, чтобы освободить путь для других кораблей.

Напомним, в Босфоре регулярно приостанавливают судоходство. Зачастую это происходит по погодным условиям.

Поломки судов тоже не являются редкостью. Так, закрывали движение из-за судна Sea Turtle, у которого сломалось рулевое управление.