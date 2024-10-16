В Турции приостановили движение судов через пролив Босфор

Движение судов в обоих направлениях через пролив Босфор приостановлено из-за густого тумана, передает радио Sputnik со ссылкой на Минтранс Турции.

В южном и северном направлениях отменены рейсы паромов, передвигающиеся внутри пролива между восточными и азиатскими побережьями.

Из-за густого тумана даже возникли проблемы на некоторых участках автомобильного движения, включая мосты через Босфор.

Ранее сообщалось, что более десяти районов Стамбула были во власти атмосферного явления сегодня утром.