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В Турции приостановили движение судов через пролив Босфор

Временные ограничения введены из-за густого тумана.
Виктория Бокий 2024-10-16 18:50:01
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Globallookpress

Движение судов в обоих направлениях через пролив Босфор приостановлено из-за густого тумана, передает радио Sputnik со ссылкой на Минтранс Турции.

В южном и северном направлениях отменены рейсы паромов, передвигающиеся внутри пролива между восточными и азиатскими побережьями.

Из-за густого тумана даже возникли проблемы на некоторых участках автомобильного движения, включая мосты через Босфор.

Ранее сообщалось, что более десяти районов Стамбула были во власти атмосферного явления сегодня утром.

#Турция #Босфор #туман #суда #Пролив
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