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Сломавшийся в Босфоре сухогруз перекрыл движение судов через пролив

Сообщается, что причиной поломки у корабля Sea Turtle послужило повреждение двигателя рулевого привода.
Глеб Владовский 2024-03-29 23:06:04
© Фото: Hristo Rusev ZUMAPRESS.com Globallookpress

Движение судов по проливу Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за поломки судна. Об этом сообщили в Департамене по морским вопросам Минтранса Турции.

«У судна Sea Turtle произошла поломка рулевого управления, по этой причине временно прекращено судоходство в Босфоре в обе стороны», - цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что перекрывшее движение через пролив судно ходит под флагом Коморских островов.

Напомним, что приостановки судоходства на Босфоре происходят довольно часто. Так, 16 января, в этом районе образовалась многокилометровая пробка из кораблей в связи с севшим на мель сухогрузом, следовавшим из Украины. Однако в этот же день, движение было частично возобновлено.

#в стране и мире #Турция #сухогруз #босфорский пролив
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