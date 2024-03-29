Сломавшийся в Босфоре сухогруз перекрыл движение судов через пролив

Движение судов по проливу Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за поломки судна. Об этом сообщили в Департамене по морским вопросам Минтранса Турции.

«У судна Sea Turtle произошла поломка рулевого управления, по этой причине временно прекращено судоходство в Босфоре в обе стороны», - цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что перекрывшее движение через пролив судно ходит под флагом Коморских островов.

Напомним, что приостановки судоходства на Босфоре происходят довольно часто. Так, 16 января, в этом районе образовалась многокилометровая пробка из кораблей в связи с севшим на мель сухогрузом, следовавшим из Украины. Однако в этот же день, движение было частично возобновлено.