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В США одобрили 72-й пакет военной помощи Украине

В него войдут средства ПВО, артиллерия, БПЛА и бронетехника.
Карина Тазетдинова 2024-12-12 22:22:23
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

В США одобрили выделение Украине нового пакета вооружений, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. В очередную поставку войдут средства ПВО, артиллерия, БПЛА и бронетехника.

«Сегодня президент одобрил новый пакет помощи в безопасности для Украины», — следует из заявления.

Это будет уже 72-й пакет американской помощи ВСУ, напомнил Кирби. Кроме того, накануне Байден заявлял о дополнительных средствах до его ухода с поста.

Напомним, нынешний президент США Джо Байден ранее тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Киева.

#Украина #сша #ВСУ #байден #поставки #Поставки вооружений
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