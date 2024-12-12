В США одобрили 72-й пакет военной помощи Украине

В США одобрили выделение Украине нового пакета вооружений, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. В очередную поставку войдут средства ПВО, артиллерия, БПЛА и бронетехника.

«Сегодня президент одобрил новый пакет помощи в безопасности для Украины», — следует из заявления.

Это будет уже 72-й пакет американской помощи ВСУ, напомнил Кирби. Кроме того, накануне Байден заявлял о дополнительных средствах до его ухода с поста.

Напомним, нынешний президент США Джо Байден ранее тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Киева.