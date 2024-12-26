МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи

В Евразийской экономической комиссии анонсировали трансляцию заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под руководством армянского премьера.
Владимир Рубанов 2024-12-26 11:10:04
© Фото: Telegram/EECommission

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается участвовать по видеосвязи в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на площадке саммита.

В Евразийской экономической комиссии анонсировали трансляцию заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под руководством армянского премьера. На встрече будут присутствовать главы государств Евразийского экономического союза, а также стран, которые наблюдают за деятельностью ЕАЭС.

Накануне Пашинян не принял участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в России из-за положительного теста на COVID.

В среду премьер-министр Армении сообщил, что его повторный тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Высший Евразийский экономический совет - высший орган ЕАЭС.

#в стране и мире #Армения #Ленинградская область #Саммит #Никол Пашинян #ЕАЭС #ковид
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 