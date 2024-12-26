Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается участвовать по видеосвязи в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на площадке саммита.

В Евразийской экономической комиссии анонсировали трансляцию заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под руководством армянского премьера. На встрече будут присутствовать главы государств Евразийского экономического союза, а также стран, которые наблюдают за деятельностью ЕАЭС.

Накануне Пашинян не принял участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в России из-за положительного теста на COVID.

В среду премьер-министр Армении сообщил, что его повторный тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Высший Евразийский экономический совет - высший орган ЕАЭС.