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Эстония отказалась помогать Сирии при сохранении баз РФ

В МИД Эстонии заявили, что страна должна отказаться от российского военного присутствия. От этого и будет зависеть финансовая помощь.
Никита Матосов 2024-12-26 01:02:31
© Фото: Jens Kalaene ,dpa, GlobalLookPress

Эстония отказалась оказывать помощь Сирии, если там будут оставаться российские военные базы. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маркус Цахкна.

«Важно понимать, какие шаги предпримет Сирия и ее режим. Мы не намерены поддерживать страну, если на ее территории останутся российские базы», - подчеркнул он в интервью телерадиокомпании ERR.

Также министр добавил, что больше нет оснований для предоставления защиты сирийским беженцам в странах Европы. В МИД Эстонии отметили, что необходимо создать условия для их возвращения в Сирию.

По словам Цахкна, Эстония не будет продлевать временную защиту для сирийцев. Власти страны также откажутся покрывать транспортные расходы для желающих вернуться на родину.

Ранее в Кремле сообщили, что российские военные принимают меры по обеспечению безопасности военных баз в Сирии. Владимир Путин также заявил, что российская авиабаза Хмеймим на территории Сирии может быть использована для гуманитарной помощи.

#в стране и мире #сирия #эстония #российские военные базы #помощь
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