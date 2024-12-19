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Путин предложил использовать авиабазу Хмеймим для доставки гумпомощи

Сирийские политические силы с пониманием отнеслись к идее российского лидера.
Алексей Курильченко 2024-12-19 13:41:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии может быть использована для доставки гуманитарной помощи. С таким предложением к сирийским политическим силам обратился российский президент Владимир Путин.

Как заявил Путин в ходе пресс-конференции «Итогов года», сейчас обсуждается вопрос о судьбе российских баз в Сирии. Руководители страны предлагают их оставить.

«Мы уже предложили партнерам на территории Сирии и соседним странам использовать авиационную базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию. Это принято с пониманием и с желанием организовать эту работу совместно», - заявил Путин.

Аналогичное решение принято и относительно военно-морской базы в Тартусе, добавил Путин.

Ранее в Кремле заявили, что наши военные делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз России в Сирии. Пресс-секретарь главы государства назвал преждевременными разговоры о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Данный вопрос будет обсуждаться с будущими сирийскими властями.

#в стране и мире #сирия #Тартус #авиабаза хмеймим #гумпомощь
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