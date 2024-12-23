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На Украине привлекли таксистов для мобилизации граждан

По одной из версий, водители такси сами предупреждают представителей центра об украинце-пассажире в салоне. По окончанию поездки мужчину задержали.
Ирина Егорова 2024-12-23 05:52:44
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) приступили к проведению «такси-мобилизации», передает RT cо ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что мужчину задержали представители центра после того, как он вышел из такси.

Вероятно, водитель такси сам сообщил о пассажире сотрудникам ТЦК. После завершения поездки, у конечной точки маршрута его уже ожидал автобус с военкомами, которые принудительно мобилизовали мужчину.

Вопрос мобилизации на Украине в США назвали критически важным. Из-за большой нехватки людей на передовой в США призвали Киев снизить призывной возраст до 18 лет.

Сейчас на Украине проводится тотальная мобилизация. Людей хватают и похищают прямо на улице. Все мужское население «вычищают» даже из самых отдаленных поселков. Однако, несмотря на все усилия территориальных центров комплектования (ТЦК - аналог военкомата), в рядах ВСУ остро ощущается нехватка личного состава. 

#Украина #ВСУ #такси #мобилизация #военкомы #тцк
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