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Трамп предложил кандидатов на пост послов США в две европейские страны

Избранный президент США заявил, что ими станут Джон Арриго и Сомерс Фаркас.
Никита Матосов 2024-12-25 05:50:17
© Фото: Valerie Plesch, dpa, GlobalLookPress

Дональд Трамп анонсировал имена кандидатов на посты американских послов в Португалии и на Мальте. На эти позиции были предложены предприниматель Джон Арриго и Сомерс Фаркас, которая начала свою карьеру как модель, а затем стала филантропом и продюсером документального кино.

Известно, что Джон Арриго принадлежит к семье владельцев сети автомобильных дилеров в районе Вест-Палм-Бич. Он станет послом США в Португалии.

«Я хорошо знаю Арриго и уверен в его способности представлять интересы Америки за рубежом», – отметил в своем заявлении Трамп.

Сомерс Фаркас известна своей активной общественной деятельностью. Она работала в комиссии по стипендиям Белого дома, организовывала крупные благотворительные мероприятия и поддерживала фонды, направленные на помощь сотрудникам экстренных служб и борьбу с преступностью.

«Фаркас станет следующим послом нашей страны в Мальте», - заявил Трамп.

Теперь оба кандидата ожидают утверждения со стороны Сената США. Это назначение происходит на фоне стремительных кадровых решений избранного президента после его победы на выборах. Многие эксперты выражают обеспокоенность по поводу некоторых кандидатов, которые не имеют достаточного опыта в дипломатии.

Ранее Трамп выдвинул на должность министра обороны США телеведущего Fox News Пита Хегсета. Также избранный президент Соединенных Штатов выдвинул миллиардера Стивена Файнберга на пост замминистра обороны.

#сша #Трамп #Мальта #Послы #Португалия
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