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Трамп выдвинул миллиардера Стивена Файнберга на пост замминистра обороны США

Стивен Файнберг является основателем частной инвестиционной компании.
Карина Тазетдинова 2024-12-23 02:09:27
© Фото: IMAGO Matt Bishop imageSPACE Globallookpress

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру американского миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны. Об этом он сообщил в своем заявлении.

«Стивен Файнберг будет служить в качестве заместителя министра обороны и поможет сделать Пентагон снова великим», — следует из сообщения.

Файнберг является основателем частной инвестиционной компании. По данным американского Forbes, его состояние оценивается в 5 миллиардов долларов.

Трамп считает, что на этой должности он поможет сделать Пентагон «снова великим». Кроме того, новый глава Белого дома назвал Файнберга «чрезвычайно успешным бизнесменом».

Ранее Дональд Трамп предложил должность министра обороны США ведущему телеканала Fox News Питу Хегсету.

#сша #Трамп #министр обороны #Замминистра обороны #Стивен Файнберг
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