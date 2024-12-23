Трамп выдвинул миллиардера Стивена Файнберга на пост замминистра обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру американского миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны. Об этом он сообщил в своем заявлении.

«Стивен Файнберг будет служить в качестве заместителя министра обороны и поможет сделать Пентагон снова великим», — следует из сообщения.

Файнберг является основателем частной инвестиционной компании. По данным американского Forbes, его состояние оценивается в 5 миллиардов долларов.

Трамп считает, что на этой должности он поможет сделать Пентагон «снова великим». Кроме того, новый глава Белого дома назвал Файнберга «чрезвычайно успешным бизнесменом».

Ранее Дональд Трамп предложил должность министра обороны США ведущему телеканала Fox News Питу Хегсету.