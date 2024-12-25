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ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян

ЦБ внедрит единую систему для обнаружения граждан, чьи карты используются для проведения сомнительных финансовых операций.
Никита Матосов 2024-12-25 07:03:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля сообщил, что ЦБ вместе с Росфинмониторингом, банковскими учреждениями и экспертами работает над созданием новой платформы. Она будет предназначена для централизованной передачи сведений о подозрительной деятельности клиентов финансовым организациям, чтобы те могли блокировать их активность.

«Эта инициатива направлена против "дропов" - людей, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или перевода средств в интересах нелегального бизнеса или других противоправных действий», - заявил РБК Богдан Шабля.

На данный момент Центральный банк России уже запустил процесс онлайн-мониторинга транзакций физических лиц в отдельных банках, однако информация о «дропах» передается только тем кредитным организациям, где эти клиенты обслуживаются.

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля отметил, что часто один человек открывает счета сразу в нескольких банках. Это требует создания единой базы данных и механизма для обмена информацией между всеми финансовыми учреждениями.

«Пока мы находимся на этапе разработки этой задачи», - отметил Богдан Шабля.

Известно, что данная платформа даст возможность банкам использовать полученные данные для предотвращения открытия счетов «дропами» или ограничения доступа к определенным банковским продуктам.

Напомним, Минцифры и Роскомнадзор рассматривают возможность ограничения голосовых звонков в мессенджерах из-за высокой активности мошенников, которые совершают почти половину звонков в приложениях. Ранее на «Итогах года» Владимир Путин порекомендовал граждан России сразу класть трубку, когда звонят мошенники.

#Россия #Владимир Путин #Мошенники #Центробанк России
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