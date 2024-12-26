ЦБ готовится отменить ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

Центральный Банк России решил с 1 января по 31 марта 2025 года снять ограничения на полную стоимость потребительских кредитов. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регулятора.

Совет директоров ЦБ утвердил решение не вводить лимиты на полную стоимость кредита (ПСК) для различных кредитных учреждений, включая кредитные потребительские кооперативы и ломбарды, а также для микрофинансовых организаций. Это касается всех видов потребительских займов, с учетом ранее введенных ограничений на ипотечные кредиты и кредитные карты.

В пресс-службе отметили, что Банк России решил ввести мораторий в случае значительных изменений в рыночной ситуации, влияющих на ПСК. С увеличением затрат на финансирование, начиная с третьего квартала 2024 года, возникла конкуренция среди банков за ресурсы, что могло бы повлиять на доступность потребительских кредитов.

Для высокорисковых короткосрочных займов данного ограничения не будет, а действующие макропруденциальные меры снизят риски для заемщиков.

Ранее российские банки начали сокращать лимиты по кредитным картам. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России нужно усовершенствовать льготные программы кредитования.