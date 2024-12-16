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Российские банки начали сокращать лимиты по кредитным картам

Они также повышают комиссии за снятие наличных. «Известия» пишут, что с проблемой столкнулись клиенты крупнейших участников рынка.
Никита Матосов 2024-12-16 08:31:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам. «Известия» сообщают, что лимиты могут урезать в несколько раз без предупреждения. С данной проблемой столкнулись клиенты трех крупных участников рынка.

Финансовый аналитик Владимир Чернов сообщил, что сейчас банкам иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой затратно из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ) ЦБ. Он также пояснил, что они ограничивают долю высокорискованных заемщиков - тех, что направляют на обслуживание долгов большую часть своего дохода.

«В условиях роста ставок по вкладам из-за высокой ключевой банкам приходится либо повышать комиссии, либо ухудшать условия - например, сокращать грейс-период или снижать лимиты по кешбэку», - объяснил экономист Андрей Бархота.

Как сообщается, финансовые организации в несколько раз урезали лимиты по кредитным картам в ноябре и декабре. Так, клиенты одного из банков рассказали, что им снижали лимиты и вдвое, и в девять раз, и даже в 20. 

В статье «Известий» говорится, что лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочкам по платежам.

Ранее клиенты одного из российских банков сообщили, что им аннулировали кредитные лимиты, которые длительное время не использовались. Предварительно организация направляла уведомление - для сохранения суммы нужно было провести хотя бы одну операцию по карте. Тем не менее в двух из трех случаев сотрудники банка восстанавливали доступ к средствам после жалобы.

#в стране и мире #Банки #Кредитные карты
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