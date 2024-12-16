Российские банки начали сокращать лимиты по кредитным картам

Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам. «Известия» сообщают, что лимиты могут урезать в несколько раз без предупреждения. С данной проблемой столкнулись клиенты трех крупных участников рынка.

Финансовый аналитик Владимир Чернов сообщил, что сейчас банкам иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой затратно из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ) ЦБ. Он также пояснил, что они ограничивают долю высокорискованных заемщиков - тех, что направляют на обслуживание долгов большую часть своего дохода.

«В условиях роста ставок по вкладам из-за высокой ключевой банкам приходится либо повышать комиссии, либо ухудшать условия - например, сокращать грейс-период или снижать лимиты по кешбэку», - объяснил экономист Андрей Бархота.

Как сообщается, финансовые организации в несколько раз урезали лимиты по кредитным картам в ноябре и декабре. Так, клиенты одного из банков рассказали, что им снижали лимиты и вдвое, и в девять раз, и даже в 20.

В статье «Известий» говорится, что лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочкам по платежам.

Ранее клиенты одного из российских банков сообщили, что им аннулировали кредитные лимиты, которые длительное время не использовались. Предварительно организация направляла уведомление - для сохранения суммы нужно было провести хотя бы одну операцию по карте. Тем не менее в двух из трех случаев сотрудники банка восстанавливали доступ к средствам после жалобы.