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Путин поручил донастроить программы льготного кредитования

Глава государства призвал не допускать ситуаций, когда российские граждане не могут получить кредиты из-за исчерпания лимитов.
Владимир Рубанов 2024-12-23 14:27:56
© Фото: kremlin.ru

В России нужно усовершенствовать льготные программы кредитования, сказал Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

Президент попросил правительство донастроить программы так, чтобы люди и компании знали о них и могли ими пользоваться.

Глава государства призвал не допускать ситуаций, когда российские граждане не могут получить кредиты из-за исчерпания лимитов.

Путин попросил правительство выделить больше денег на субсидии. Он поручил следить за эффективностью льготных кредитов и проверять, как они работают.

Президент отметил, что кредитные программы должны быть более выгодными для развития технологий и экономики. По его словам, нужно правильно разделить риски повышения ключевой ставки между банками, заемщиками и государством.

В ходе прямой линии глава государства пообещал, что государство сохранит все льготные ипотечные программы. В то же время он назвал безобразием ситуацию с исчерпанием лимитов.

Минфин пообещал донастроить условия семейной ипотеки по поручению президента.

#Банки #Минфин РФ #правительство #«Семейная ипотека» #льготные кредиты #кредитные программы
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