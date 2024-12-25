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В Минздраве рассказали о порядке эвакуации пострадавших в Актау россиян

МЧС направило в Актау спецборт с группой из 15 специалистов Минздрава, а также врачей и психологов.
Ян Брацкий 2024-12-25 20:27:17
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Решение об эвакуации пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян будет приниматься на месте специалистами Минздрава РФ. Об этом «Звезде» рассказал помощник Министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Пятнадцать наших специалистов вылетели в Актау и сейчас уже, наверное, приземлились. Сейчас они всех посмотрят, при необходимости тоже поучаствуют в оказании помощи. Дальше будет приниматься решение об эвакуации. По имеющейся информации, десять россиян пострадали и сейчас они госпитализированы в больницы Актау», - рассказал Кузнецов.

Напомним, по решению Владимира Путина в Актау вылетел спецборт МЧС России с группой специалистов на борту. В Казахстан отправились медики и психологи.

Спецборт оснащен всем необходимым для эвакуации пострадавших. В самолете оборудованы медицинские боксы с аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

Пострадавшие россияне находились на борту разбившегося в Актау самолета Azerbaijan Airlines. Воздушное судно потерпело катастрофу после столкновения со стаей птиц. Борт следовал из Баку в Грозный, на его борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа.

#авиакатастрофа #Актау #МЧС России #минздрав рф #спецборт
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