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Ил-76 МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при ЧП в Актау

В соответствии с указанием Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецборт ведомства вылетел из Москвы в Актау.
Ян Брацкий 2024-12-25 17:01:47
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

Спецборт МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета в Казахстане. Ил-76 вылетел в Актау по указанию Владимира Путина и по поручению главы ведомства Александра Куренкова.   

Во время полета пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас». На самолете также полетели психологи Центра экстренной психологической помощи и группа специалистов Минздрава России.

Спецборт Ил-76 оснащен всем необходимым для транспортировки пострадавших и оказания им экстренной помощи, включая современное оборудование и специальные медицинские блоки с аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, уточнили в МЧС России.

Напомним, сегодня утром потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании. Борт следовал из Баку в Грозный. На нем находились более 60 человек, 16 из которых - россияне. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

#Ил-76 #Казахстан #Актау #МЧС России #спецборт
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