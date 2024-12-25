Ил-76 МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при ЧП в Актау

Спецборт МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета в Казахстане. Ил-76 вылетел в Актау по указанию Владимира Путина и по поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Во время полета пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас». На самолете также полетели психологи Центра экстренной психологической помощи и группа специалистов Минздрава России.

Спецборт Ил-76 оснащен всем необходимым для транспортировки пострадавших и оказания им экстренной помощи, включая современное оборудование и специальные медицинские блоки с аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, уточнили в МЧС России.

Напомним, сегодня утром потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании. Борт следовал из Баку в Грозный. На нем находились более 60 человек, 16 из которых - россияне. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.