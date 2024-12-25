Захарова назвала хамской попытку Зеленского подкупить Фицо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала хамской попытку Владимира Зеленского подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Действия киевского режима дипломат сочла неадекватными.

«Такого прямого, хамского и оскорбительного заявления в адрес главы другого государства со стороны этого невменько, которым стал Зеленский, я ничего подобного не слышала. Опять же если речь идет о государственных деятелях. Но с другой стороны, Зеленский уже и не президент, у него таких полномочий нет», - напомнила Захарова.

Дипломат указала на роль западных кураторов Украины, которые взрастили амбиции Зеленского до состояния болезненности.

«Его болезненные амбиции, которые были взрощены и увеличены до разряда болезненности западными кураторами. Эти две составляющие делают неадекватными все его заявления», - констатировала Захарова.

Напомним, во время поездки в Брюссель Владимир Зеленский предлагал Роберту Фицо €500 млн из замороженных российских активов. Взамен он рассчитывал на лояльность словацкого премьера в вопросах членства Украины в НАТО и отказа от российского газа.

Фицо обнародовал разговор с Зеленским и после этого совершил визит в Москву, где провел встречу с Владимиром Путиным. На ней стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе и поставки российского газа.