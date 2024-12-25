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Региональный режим ЧС ввели на Кубани из-за выброса нефтепродуктов

Ситуация на побережье остается напряженной, отметил губернатор.
Владимир Рубанов 2024-12-25 13:28:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крушения танкеров.

После крушения двух танкеров на пляжи Анапы и Темрюкского района продолжает выбрасывать мазут. Сначала ученые думали, что основная масса топлива останется на дне моря и его можно будет собрать в воде, рассказал глава региона.

Но из-за теплой погоды нефтепродукты поднимаются наверх, а потом их выбрасывает на пляжи. Ситуация остается напряженной, отметил губернатор.

«Я благодарен всем волонтерам и жителям края за то, что с первых дней пришли на помощь», - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

До сих пор в зоне бедствия действовала ЧС муниципального уровня, которую после крушения судов ввели власти Анапы и Темрюкского района.

Масштаб экологической катастрофы в Черном море после разлива нефти очень большой, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что потребуются время и дополнительные средства для ликвидации последствий.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера. Суда перевозили около 9,2 тонны мазута. Около половины груза попало в море.

Оба танкера не должны были находиться в акватории из-за сезонных ограничений на плавание.

#Краснодарский край #экология #крушение #Черное море #Кубань #танкеры #Керченский пролив #режим ЧС #загрязнение #Нефтепродукты #мазут
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