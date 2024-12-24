В Анапе волонтеры пожаловались на отравление из-за мазута

В Краснодарском крае сотрудники МЧС России и Морспасслужбы обследовали 190 километров береговой линии. В море собрали 25 тонн нефтепродуктов, установлено около 200 метров боновых заграждений.

Активно очищают и пляжи Анапы. На данный момент волонтеры и спасатели собрали более 20 тысяч тонн грунта с мазутом. Однако его не всегда получается оперативно вывозить. После вчерашнего оперштаба, который возглавлял министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, появилось больше техники.

«Количество техники увеличилось. Мазут вывозим большими темпами. Вчера здесь было очень большое количество мусорных мешков. Сегодня ситуация уже совсем иная. Техника и люди работают в очень плотном графике», - отмечают волонтеры.

Новая площадка для временного хранения грунта с мазутом пока не открылась. Она должна появиться в хуторе Воскресенский, который находится недалеко от Анапы. Пока водителям приходится ездить в хутор Белый. Это на 40 километров дальше.

Между тем среди волонтеров появились первые случаи отравления из-за испарений мазута. Эту информацию официально в Министерстве здравоохранения пока не подтвердили, но местные власти говорят, что локально проблемы есть. Связаны они якобы с несоблюдением техники безопасности.

«Пытались пользоваться средствами индивидуальной защиты, но не получается. Трудно дышать в маске», - признаются сами волонтеры.

Прежде чем отправиться на уборку, волонтерам необходимо получить экипировку. В штабах у пляжей выдают комбинезоны, перчатки и респираторы. Без этого на берег выходить опасно.

Сейчас на побережье работают тысячи волонтеров. Экипировки хватает всем. Чтобы обезопасить себя от токсичных испарений, нужно соблюдать специально разработанные правила. Собирать мазут можно не более двух часов подряд. После этого должен быть обязательный часовой перерыв не на пляже. Во время обеда необходимо соблюдать гигиену - избавиться от всей экипировки и вымыть руки.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, что власти Краснодарского края нарастили группировку сил на месте разлива мазута.