Камеры в парикмахерской сняли момент взрыва в ТЦ во Владикавказе

Момент смертельного взрыва в торговом центре во Владикавказе попал на видео изнутри - в распоряжении«Звезды» появилась запись с камеры видеонаблюдения в детской парикмахерской.

На кадрах видно, как ударная волна моментально выбивает окна и сносит все на своем пути, после в комнате осталось огромное облако пыли.

К данному моменту пожар в комплексе ликвидировали, в тушении были задействованы 154 специалиста и 34 единицы техники. Возгорание распространилось на 800 «квадратов», эпицентр взрыва располагался в ресторане на верхнем этаже.

Напомним, взрыв прогремел сегодня утром в ТЦ «Алания Молл», в результате погибла одна женщина, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По данным МЧС, еще два человека пострадали.