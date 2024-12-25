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Камеры в парикмахерской сняли момент взрыва в ТЦ во Владикавказе

В результате взрыва погибла одна женщина, еще два человека пострадали.
Елизавета Кондрикова 2024-12-25 11:52:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Момент смертельного взрыва в торговом центре во Владикавказе попал на видео изнутри - в распоряжении«Звезды» появилась запись с камеры видеонаблюдения в детской парикмахерской.

На кадрах видно, как ударная волна моментально выбивает окна и сносит все на своем пути, после в комнате осталось огромное облако пыли.

К данному моменту пожар в комплексе ликвидировали, в тушении были задействованы 154 специалиста и 34 единицы техники. Возгорание распространилось на 800 «квадратов», эпицентр взрыва располагался в ресторане на верхнем этаже.

Напомним, взрыв прогремел сегодня утром в ТЦ «Алания Молл», в результате погибла одна женщина, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По данным МЧС, еще два человека пострадали.

#взрыв #наш эксклюзив #торговый центр #владикавказ #Северная Осетия #камера видеонаблюдения
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