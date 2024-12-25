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Меняйло: эпицентр взрыва в ТЦ во Владикавказе располагался в ресторане

Сейчас пожарные проводят осмотр помещений, чтобы найти возможных пострадавших.
Владимир Рубанов 2024-12-25 09:34:26
© Фото: МЧС России © Видео: ТРК «Звезда»

Эпицентр взрыва во владикавказском торговом центре располагался в ресторане на верхнем этаже, рассказал «Звезде» глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

По его словам, сейчас экстренные службы локализуют пожар и проводят осмотр помещений. Им предстоит установить точную причину взрыва и найти возможных пострадавших.

Кроме того, глава республики раскрыл подробности гибели женщины. Он рассказал, что погибшая находилась внутри ТЦ во время взрыва и ее ударной волной вынесло из здания.

Еще одного человека вытащили из ТЦ после взрыва, он жив, добавил Меняйло.

На месте развернули оперативный штаб. Там работают все экстренные службы, в том числе МВД и следователи.

 

#взрыв #наш эксклюзив #торговый центр #владикавказ #Северная Осетия #сергей меняйло
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