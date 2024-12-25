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При взрыве в ТЦ во Владикавказе погибла женщина

Еще один человек пострадал, его забрали медики, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Елизавета Кондрикова 2024-12-25 09:09:26
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

При взрыве в торговом центре во Владикавказе погибла женщина, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Еще один человек пострадал, его состояние уточняется.

«Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики», - написал Меняйло в своем Telegram.

На верхних этажах и крыше возник пожар, к данному моменту возгорание распространилось на 800 «квадратов», сообщили в МЧС России. Экстренные службы локализуют пожар, ведомство также опубликовало кадры ликвидации очага. По словам главы региона, спасатели осматривают помещения по поиску возможно находящихся там людей, уточняет 360.ru.

Напомним, сегодня утром произошел сильный взрыв в ТЦ «Алания Молл». По словам очевидцев, ударной волной выбило стекла.

#взрыв #пострадавшие #торговый центр #жертвы #владикавказ
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