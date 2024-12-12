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Индексация пенсий для работающих россиян составит 7,3% в январе 2025 года

Уровень индексации будет рассчитан от суммы, которую бы получал пенсионер, если бы не работал.
Виктория Бокий 2024-12-12 09:40:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 2025 года Социальный фонд России начнет индексировать размер пенсии работающих россиян. Об этом сообщает Соцфонд РФ.

По данным фонда, предполагаемый коэффициент инфляции и, соответственно, индексации составит 7,3% 1 января 2025 года.

Уровень индексации будет рассчитываться не от той суммы, какую получает работающий пенсионер на данный момент, а от той, которую он мог получать, если бы не работал.

К примеру, пенсионер получает 19,5 тысячи рублей в месяц, а если бы не работал, то получал бы 36,35 тысячи рублей. Размер индексации в 7,3% от 36,35 тысячи рублей - это 2 653 рубля. Таким образом, пенсия работающего россиянина станет на 2 653 рубля больше в новом году.

Когда пенсионер уволится, то, помимо прибавки по индексации за 2025 год, он получит повышение пенсии, размер которой рассчитается исходя из всех пропущенных индексаций за время его работы.

В Соцфонде РФ также отметили, что повышение пенсии гарантировано всем без исключения, но те, кто до января 2025 года уволился с работы, получат еще прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности.

В октябре этого года министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что с января 2025 года пенсии вырастут на 7,3%. 

#выплаты #работающие пенсионеры #пенсия #пенсионеры #повышение пенсии #социальный фонд россии
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