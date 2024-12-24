Политолог: в Германии не забудут критику Зеленского в адрес Шольца

В Евросоюзе и НАТО устали от постоянных требований Украины в ультимативной и оскорбительной форме, именно об этом говорит призыв к Зеленскому генсека альянса Марка Рютте прекратить критику в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, рассказал в беседе со «Звездой» немецкий политолог Грегор Шпицен.

По словам эксперта, даже после смены канцлера в Германии, в случае если Шольц потеряет это кресло, немецкие власти не забудут Зеленскому критические замечания в адрес своего действующего главы. Политолог также напомнил об оскорбительных высказываниях со стороны украинских дипломатов.

«Бывший посол Украины в Германии перешел просто все границы, когда сравнивал Олафа Шольца с обиженной печеночной колбаской, причем у этого выражения, помимо прямого, есть еще такой обсценный подтекст, который еще более обидный», - сказал Шпицен.

Он добавил, что, несмотря на то что Шольц не стал заострять на этом свое внимание, как чуждый личным обидам человек, многие немцы этого не поняли, так как увидели в этом оскорбление в адрес всей Германии.

«Чем больше мостов сожжет за собой Зеленский подобным поведением, тем сложнее будет украинскому правительству... находить общий язык с теми европейскими политиками, которые сейчас находятся у власти», - заключил политолог.

Ранее Зеленский позволял себе критические высказывания в сторону немецких властей из-за отказа Шольца поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину и его звонка президенту России Владимиру Путину. Рютте назвал подобное поведение «нечестным».

Напомним, разговор между политиками состоялся 15 ноября по инициативе германской стороны.