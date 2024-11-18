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Шольц заявил о важности переговоров с Путиным по Украине

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ провел телефонный разговор с российским лидером, который продлился около часа.
Глеб Владовский 2024-11-18 23:29:40
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным остаются важным шагом для того, чтобы донести до Москвы позицию Евросоюза по конфликту на Украине. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы должны действовать и говорить. Поэтому я хотел бы также сказать, что, на мой взгляд, это было и остается правильным - разговаривать сейчас с российским президентом», - его речь транслировал телеканал Phoenix.

Канцлер тоже отметил, что несмотря на проведенный разговор с Путиным, ничего не изменилось в целях и позициях Москвы.

Напомним, что 17 ноября Шольц неожиданно позвонил российскому лидеру. Разговор, в ходе которого Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, продлился около часа.

#Россия #в стране и мире #Германия #Владимир Путин #ФРГ #Олаф Шольц #переговоры с Россией
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