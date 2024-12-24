Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол раскрыл на что потратили средства от налогоплательщиков США за 2024 год. По его данным, на сомнительные цели ушел 1 триллион долларов.

В частности, почти 5 миллионов долларов ($4,8 млн) были потрачены на украинских лидеров общественного мнения и инфлюенсеров. Кроме того, он напомнил, что США уже направили почти 174 миллиарда долларов помощи и военной поддержки с начала конфликта.

«Кто-то в Госдепартаменте посчитал, что это блестящая идея - выделить дополнительно 4,8 миллиона долларов на "Киев, общественные связи по Украине - инфлюенсеры"», — следует из доклада.

Рэнд Пол призвал американских политиков вернуться к «серьезной дипломатии», а не к «социальным сетям». По его словам, многим американцам, чьи налоги идут в Киев, самим с трудом хватает денег на базовые потребности.