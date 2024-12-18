Сенат США одобрил проект нового оборонного бюджета на 2025 год в назмере 884 млрд долларов. Информация следует из трансляции на сайте верхней палаты госоргана.

Согласно законопроекту, Пентагону запрещено заключать договоры с теми, кто проводит операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергосектором. Кроме того, включен запрет на обмен с Россией информацией, как того требует ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - Прим.ред.).

Также сообщается, что законодатели потребовали анализа рисков безопасности для США в случае прекращения поставок вооружений киевскому режиму, а Россия завершит с успехом проведение СВО.

Напомним, что 11 декабря конгрессмены согласовали проект оборонного бюджета США на 2025 финансовый год.