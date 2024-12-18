МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сенате США одобрили оборонный бюджет на $884 млрд

Палата представителей Конгресса одобрила проект 11 декабря.
Глеб Владовский 2024-12-18 21:41:40
© Фото: A Aron Schwartzliujie XinHua Globallookpress

Сенат США одобрил проект нового оборонного бюджета на 2025 год в назмере 884 млрд долларов. Информация следует из трансляции на сайте верхней палаты госоргана.

Согласно законопроекту, Пентагону запрещено заключать договоры с теми, кто проводит операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергосектором. Кроме того, включен запрет на обмен с Россией информацией, как того требует ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - Прим.ред.).

Также сообщается, что законодатели потребовали анализа рисков безопасности для США в случае прекращения поставок вооружений киевскому режиму, а Россия завершит с успехом проведение СВО.

Напомним, что 11 декабря конгрессмены согласовали проект оборонного бюджета США на 2025 финансовый год.

#в стране и мире #сша #сенат сша #оборонный бюджет #2025 год
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 