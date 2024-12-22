Зурабишвили пригрозили тюрьмой за отказ уйти в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил президенту Саломе Зурабишвили уголовной ответственностью, если та откажется покидать резиденцию после инаугурации Михаила Кавелашвили. Об этом сообщил телеграм-канал Tbilisi Life.

Кобахидзе выразил уверенность, что у уходящей главы государства хватит «здравого смысла» чтобы не нарушать закон. Кроме того, ее могут привлечь к ответственности в случае, если она назначит новые парламентские выборы.

«Никому не хочется отправить 72-летнюю женщину в тюрьму, но такими действиями она подставит всех, кто будет с ней в резиденции президента при таком сценарии», - приводит его слова телеграм-канал.

Напомним, что полномочия Зурабишвили закончатся 29 декабря. Согласно законодательству страны, в этот же день она должна сложить свои полномочия и передать их избранному президенту Кавелашвили.