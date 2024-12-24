В украинских окопах все чаще звучит испанская и португальская речь. Так, наемники из Бразилии даже организовали отдельное сообщество для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Среди них бывшие военные и полицейские. Воевать за деньги также охотно едут наемники из Колумбии и Эквадора.

«Навязывается своеобразная борьба за свободу, на которую многие неосторожные люди ведутся. Особенно в Колумбии - стране, охваченной гражданской войной на протяжении многих десятилетий. Есть группы бывших комбатантов, военизированных формирований, которые были сильно травмированы. Я бы их даже назвал психопатами. Они стремятся к жизни, полной насилия. Они чувствуют себя избранными, а им обещают большое финансовое вознаграждение», - говорит международный аналитик и журналист Кристиан Ламеса.

О своем заработке наемники рассказывают редко. Порядок цифр озвучил пленный украинский офицер, проходивший подготовку с бойцами иностранного легиона. По его словам, «солдаты удачи» получают 3,5 тысячи долларов в месяц.

В том, что иностранцам платят в разы больше, чем рядовым солдатам украинской армии, особого секрета нет. Никто и не скрывает, что наемников в ВСУ берегут. Да и сами они стараются избегать «горячие» участки фронта, но получается это не у всех.

«К западным наемникам, особенно колумбийцам, относятся как к пушечному мясу. Отправляют на фронт. Единственные, кого киевский режим не посылает на убой, это те, кто платит вербовщикам», - отмечает Кристиан Ламеса.

Очевидно, что преодолеть кадровый голод, вызванный колоссальными потерями, за счет «солдат удачи» у ВСУ не получается. Поэтому вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет в самой Украине уже не выглядит таким дискуссионным.