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США выделили Украине кредит на $20 млрд за счет активов РФ

Отмечается, что кредит выделяется на 40 лет.
Карина Тазетдинова 2024-12-10 21:32:32
© Фото: Chuck Myers, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

США выделяют кредит Украине на сумму 20 миллиардов долларов. Его погашение будет за счет доходов от российских замороженных активов, передает американское министерство финансов.

«Сегодня министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины», — следует из сообщения.

Отмечается, что выделение средств происходит за счет инициативы «Большой семерки» о поставке Киеву 50 миллиардов долларов.

Ранее правительство Украины утвердило условия этого соглашения. Срок погашения кредита 40 лет.

#сша #РФ #кредит #минфин сша #замороженные активы
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