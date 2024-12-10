США выделили Украине кредит на $20 млрд за счет активов РФ

США выделяют кредит Украине на сумму 20 миллиардов долларов. Его погашение будет за счет доходов от российских замороженных активов, передает американское министерство финансов.

«Сегодня министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины», — следует из сообщения.

Отмечается, что выделение средств происходит за счет инициативы «Большой семерки» о поставке Киеву 50 миллиардов долларов.

Ранее правительство Украины утвердило условия этого соглашения. Срок погашения кредита 40 лет.