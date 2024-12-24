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Карасин назвал попытку подкупить Фицо замашками обанкротившегося режима

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал попытки подкупить или запугать привычной манерой нынешнего руководства киевского режима.
Ян Брацкий 2024-12-24 16:12:02
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Попытка Владимира Зеленского подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо напоминает замашки обанкротившегося режима. Таким мнением со «Звездой» поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это типичная манера нынешнего руководителя этой группы, которая называет себя руководством Киева, - покупать, запугивать, одалживать, выпрашивать. Это вполне понятные замашки обанкротившегося режима. Поэтому удивляться ничему не приходится», - сказал Карасин.

Председатель комитета Совфеда по международным делам допустил, что в ближайшем будущем киевский режим может предпринять подобные попытки, и призвал жестко реагировать на них.

«Что Фицо, судя по всему, и сделал. Ну что же, будем сотрудничать с теми людьми, у которых есть совесть, представление о национальных интересах собственной страны, европейского спокойствия и порядка, какой-то логики международной. Потому что у Зеленского и его друзей никакой логики нет и не будет никогда», - добавил Карасин.

Попытка Зеленского подкупить Роберта Фицо в вопросах членства Украины в НАТО и отказа Европы от российских энергоносителей уже вызвала международный скандал. Зеленский оценил лояльность главы словацкого кабмина в €500 млн из российских активов. Фицо ответил жестким отказом, обнародовал эту ситуацию и пригрозил Киеву серьезным конфликтом, если газ для его страны перестанет поступать по транзитному трубопроводу.

Ранее украинский оппозиционер Виктор Медведчук обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой расследовать действия Зеленского, которые он счел преступлением, имеющим международное значение.

#Зеленский #Совет Федерации #наш эксклюзив #взятка #Киевский режим #Фицо
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