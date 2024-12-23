МО РФ показало видео пленения боевика ВСУ в Курской области

Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Север» взяли в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав видео пленения украинского солдата.

«Четыре минуты! Четыре минуты вам осталось! Выбирайте, жить или умереть на русской земле в руинах! Вас никогда не найдут! Вас никогда не похоронят! Я вам дам сигарету и напою чаем! Выходите, хлопцы! Ваших тут нет! Район полностью под нашим контролем. Ваши побратимы лежат вокруг здания "двухсотые"», - произносит наш военнослужащий.

На видеозаписи показано, как солдат ВСУ после предложения сдаться с поднятыми руками выходит из подвала наружу. Затем по приказу российского бойца сбрасывает с себя броню и бушлат. Этот украинец оказался единственным из находившихся в подвале, кто был в состоянии передвигаться самостоятельно.

В описании к видео сказано, что мотострелкам удалось выбить ВСУ из населенного пункта и расположенных рядом укрепленных позиций. Административные здания и частные дома, которые ранее использовались противником в качестве укрытия, были полностью разрушены.

Российские военнослужащие уверенно и методично выдавливают врага в Курской области. ВСУ несут тяжелые потери в личном составе и военной технике. Ранее Минобороны показало на видео, как с истребителя-бомбардировщика Су-34 сбрасывают авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции на противника в Курской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.