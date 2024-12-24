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Летчики Су-34 сбросили на боевиков ВСУ авиабомбы с УМПК в Курской области

Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
2024-12-24 07:01:52
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес авиаудар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

Летчики применили авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Удар наносился по разведанным целям. Координаты целей летчики получили от разведки.

Позже разведка доложила об уничтожении позиций боевиков и экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

Благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Разрушает объекты даже без прямого попадания и с трудом фиксируется средствами ПВО.

Ранее экипаж вертолета Ми-35М поразил украинский опорный пункт и живую силу врага в зоне ответственности группировки войск «Север». 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #су-34 #Курская область #ВСУ #Авиабомбы #бомбы #УМПК
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