Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес авиаудар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

Летчики применили авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Удар наносился по разведанным целям. Координаты целей летчики получили от разведки.

Позже разведка доложила об уничтожении позиций боевиков и экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

Благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Разрушает объекты даже без прямого попадания и с трудом фиксируется средствами ПВО.

Ранее экипаж вертолета Ми-35М поразил украинский опорный пункт и живую силу врага в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.