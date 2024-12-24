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«Поставил флаг, как знамя Победы»: бойцы рассказали о штурме Новопустынки

После того как населенный пункт был отрезан, бойцы приступили к тотальной зачистке и помощи гражданскому населению.
2024-12-24 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Новопустынка Донецкой Народной Республики и о ходе штурма.

Наступая в районе Новопустынки, военнослужащие провели разведку огневых позиций неприятеля и скоплений боевиков при помощи беспилотников. Враг находился в лесополосах. Чтобы его уничтожить, к делу привлекли артиллерийские расчеты и операторов ударных беспилотников, в том числе с системами сбросов боеприпасов.

Сам штурм населенного пункта осуществлялся  малыми группами с трех сторон - сначала российские военнослужащие ударили в лоб обороны и захватили первые дома, после чего обходные группы зашли во фланги обороны противника.

«Заезжали мы на багги, на мотоциклах, далее начали отрезать противника, одна группа зашла в середину населенного пункта, другая в конец, тем самым мы не дали им контратаковать и отступить», - рассказал командир роты старший лейтенант Андрей Сапожников.

По его словам, после того как населенный пункт был отрезан, бойцы приступили к тотальной зачистке. Также российские военнослужащие оказали помощь гражданскому населению, среди которого были и раненые от артобстрелов, и переместили их в безопасное место.

Националисты попытались перебросить подкрепления для контратаки, но огонь артиллерии и минные заграждения остановили противника. Часть техники и личного состава ВСУ была уничтожена, некоторые сдались в плен.

Штурмовики-гвардейцы освободили Новопустынку и установили российский триколор на одном из зданий.

«Пробежал по всему селу около километра, забрался на дом, поставил флаг, как знамя Победы в этой деревне. Это удалось благодаря нашим командирам и инструкторам на полигоне», - рассказал ефрейтор, командир группы Вадим Бахтин.

Об освобождении Новопустынки в ДНР Минобороны сообщило 20 декабря. Российские военнослужащие  действовали на Красноармейском направлении спецоперации. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #ДНР #освобождение #спецоперация #штурмовики #Новопустынка
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