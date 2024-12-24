Экс-замглавы МЭР объяснил, чем опасно снижение ключевой ставки

Понижение ключевой ставки сейчас было бы опасным, потому что стимулировало бы разгон инфляции, рассказал бывший заместитель министра экономического развития РФ, заведующий лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

«Многие воспринимают решение ЦБ оставить ключевую ставку без изменений как неожиданное. Хотя в принципе я разделяю мнение руководства Банка России о том, что 21% - это уже завышенная ставка. И, наверное, оптимальный уровень ставки был бы 13-16% для текущего уровня инфляции. Но что сделано, то сделано, и понижать ставку сейчас, наверное, достаточно опасно», - сказал он.

Понижение ставки в нынешних условиях вызвало бы дестабилизацию на финансовых рынках, считает эксперт.

«Это, наверное, будет повышенный спрос на российские акции, распродажа российских облигаций, которые сейчас стоят по доходности очень высоко. И, наверное, это вызовет девальвацию рубля», - рассказал экономист.

Снижение ключевой ставки стимулировало бы спрос, отметил Ведев. И с учетом того, что сейчас намечено замедление кредитования, дополнительное стимулирование спроса было бы опасно с точки зрения разгона инфляции.

«Я думаю, что оптимальная политика - это до февраля ничего не делать и посмотреть, как будут развиваться события. Как на продовольственных рынках, так и на финансовых рынках», - добавил эксперт.

В декабре Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в феврале ЦБ будет выбирать между повышением ключевой ставки и сохранением ее на прежнем уровне.