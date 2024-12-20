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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале

По словам главы регулятора, в феврале ЦБ будет выбирать между повышением ключевой ставки и сохранением ее на прежнем уровне.
Игнат Далакян 2024-12-20 15:56:13
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Банк России в феврале будет выбирать из двух возможных вариантов - сохранить ключевую ставку на уровне 21% или повысить ее. Об этом сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений (по ключевой ставке. - Прим. ред.)», - сказала Набиуллина.

По ее словам, либо регулятор убедится, что текущей жесткости достаточно, либо будет обсуждаться вопрос о повышении ключевой ставки, если кредитование перейдет к новому витку расширения.

Ранее Центробанк по итогам заседания совета директоров не стал повышать ключевую ставку, смягчив сигнал по дальнейшим шагам. В заявлении регулятора также говорилось, что уровень инфляции может снизиться до 4,0% в 2026 году.

#Экономика #в стране и мире #Банк России #ЦБ РФ #Эльвира Набиуллина #Ключевая ставка
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