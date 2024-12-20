ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%

Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Соответствующее решение принял совет директоров регулятора.

«Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых», - уточнила пресс-служба ЦБ РФ.

По информации Банка России, произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось во время заседания по ключевой ставке в октябре. Этому способствовали независимые от денежно-кредитной политики факторы.

Существенный рост процентных ставок для конечных заемщиков и спад кредитной активности, жесткость денежно-кредитных условий, по оценке ЦБ РФ, создают условия для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели - 4,0%, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

Также приводится прогноз, что уровень инфляции может снизиться до 4,0% в 2026 году.

Напомним, 4 декабря председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила, что в декабре ключевая ставка может повыситься, добавив, что такое решение не предопределено. В ноябре регулятор опроверг заявления депутатов Госдумы, что Набиуллина пообещала постепенное понижение ключевой ставки с марта 2025 года.