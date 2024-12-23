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Евродепутат от Словакии: визит Фицо в Москву стал «пощечиной» Зеленскому

Блага подчеркнул, что «пощечина» стала ответом на заносчивость Зеленского.
Карина Тазетдинова 2024-12-23 01:46:09
© Фото: ТРК «Звезда»

Евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что визит премьера Роберта Фицо в Москву «пощечина Зеленскому». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Лучшей пощечины за свою заносчивость Зеленский получить не мог», — прокомментировал он.

Блага также заметил, что в Словакии многие симпатизируют России. Кроме того, власти страны отрицают ненависть по отношению к россиянам.

Ранее Фицо заявил, что заранее уведомил о своей поездке высших представителей ЕС и добавил, что визит в Москву стал ответом на слова Зеленского о недопустимости транзита российского газа через Украину.

#Москва #Россия #словакия #блага #Фицо
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