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Песков заявил об отсутствии импульсов для встречи Путина и Трампа

Избранный президент США заявил, что будет ждать встречи с российским лидером, чтобы разрешить конфликт на Украине.
Владимир Рубанов 2024-12-23 08:44:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пока нет предпосылок для встречи Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никаких реальных импульсов не было», - сказал он в ответ на вопрос, есть ли возможность встречи еще до инаугурации Трампа.

Избранный президент США заявил 22 декабря, что будет ждать встречи с российским лидером, чтобы разрешить конфликт на Украине. В свою очередь Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря отметил, что готов встретиться с Трампом в любое время.

Трамп критиковал военную помощь Украине и обещал быстро решить конфликт. Он провел встречу с Владимиром Зеленским и президентом Франции Макроном в декабре. После нее избранный президент США заявил, что Киев хочет мира. Зеленский опроверг эти слова.

Через несколько дней Трамп сказал, что есть небольшой прогресс в мирном урегулировании и что Зеленскому придется «пойти на сделку».

Путин заявлял, что Москва готова говорить о мире на основе стамбульских соглашений и реальной ситуации на земле.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Владимир Зеленский #переговоры #Дмитрий Песков
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