Гладков сообщил о девяти сбитых воздушных целях ВСУ над Белгородом

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила девять воздушных целей ВСУ в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, на данный момент пострадавших нет.

«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - сбито девять воздушных целей на подлете к городу», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В трех домах города выбиты стекла. Повреждения также получили газовая труба и один автомобиль. В Белгородском районе повреждены крыши трех домов. Остальную информацию о разрушениях еще уточняют.

Ранее стало известно, что из-за взрывов в Белгороде звучат сигналы тревоги. Гладков попросил жителей не подходить к окнам и укрываться в местах со сплошными стенами.

В ходе атак украинских боевиков в городе погиб один мирный житель, еще 11 человек пострадали. Жертвой стал водитель. Он находился в автомобиле, когда рядом с ним разорвался снаряд.