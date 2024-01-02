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Гладков сообщил о девяти сбитых воздушных целях ВСУ над Белгородом

В ходе атаки ВСУ на Белгород в трех домах выбились стекла. Повреждения получили также газовая труба и авто.
Елизавета Егорова 2024-01-02 23:35:01
© Фото: Антон Вергун РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила девять воздушных целей ВСУ в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, на данный момент пострадавших нет.

«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - сбито девять воздушных целей на подлете к городу», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В трех домах города выбиты стекла. Повреждения также получили газовая труба и один автомобиль. В Белгородском районе повреждены крыши трех домов. Остальную информацию о разрушениях еще уточняют.

Ранее стало известно, что из-за взрывов в Белгороде звучат сигналы тревоги. Гладков попросил жителей не подходить к окнам и укрываться в местах со сплошными стенами.

В ходе атак украинских боевиков в городе погиб один мирный житель, еще 11 человек пострадали. Жертвой стал водитель. Он находился в автомобиле, когда рядом с ним разорвался снаряд.

#в стране и мире #пво #ВСУ #белгород #Вячеслав Гладков #воздушные цели
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