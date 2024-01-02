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В Белгороде из-за взрывов объявили воздушную тревогу

Губернатор Белгородской области призвал жителей укрыться в помещениях без окон.
Анастасия Бобылева 2024-01-02 23:22:01
© Фото: Антон Вергун РИА Новости

В Белгороде слышны звуки взрывов, объявлена воздушная тревога. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона, чтобы они не подходили к окнам и по возможности укрылись в помещениях со сплошными стенами.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», - пишет он в своем Telegram-канале.

Как пишет РИА Новости, примерно в 22:30 по московскому времени в городе прогремели взрывы. У домов дрожали стекла, сработала сигнализация в автомобилях.

Украинские боевики 2 января обстреляли Белгород. По имеющимся данным, противник выпустил по городу и области 17 ракет «Ольха». В результате обстрела 11 человек пострадали. Один мирный житель погиб, он ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд.

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