В результате обстрелов ВСУ Белгорода пострадали 11 человек

Один человек погиб и 11 пострадали в результате обстрелов Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», - сообщил губернатор.

Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.

«По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек», - говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что мужчину, получившего осколочные ранения головы и верхних конечностей из-за того, что снаряд прилетел в частный дом, уже прооперировали. У его супруги и сына зафиксировали шоковое состояние и контузию. Врачи провели осмотр и отпустили родственников на амбулаторное лечение.

Шесть человек пострадали в районе авторынка. Среди них мужчина со слепым осколочным ранением грудной клетки и женщина с контузией и осколочным ранением головы. Их госпитализировали. Двум другим с контузией назначено амбулаторное лечение. Еще двое отказались от госпитализации.

Также прилеты зафиксированы в районе одного из автосалонов города и в следовавший по маршруту автобус. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь.

В результате ударов боевиков по Белгороду в городе повреждены 53 частных дома, шесть квартир в четырех многоквартирных домах, семь хозсубъектов, 37 автомобилей и один автобус.

В регионе также пострадали 14 частных домов, два гаража и семь автомобилей.

Сегодня Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По данным Минобороны России, боевики выпустили по городу и области 17 ракет «Ольха». Все они были сбиты российскими средствами ПВО.