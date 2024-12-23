В МИД Польши высказались о встрече Путина и Фицо

Визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву вызван отказом Зеленского в транзите газа из РФ через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Ранее сам Фицо сообщил, что это стало реакцией на слова Зеленского о транспортировке сырья.

Шейна считает, что политика Словакии исходит из «зависимости» от нефти и газа. При этом он подчеркнул, что, несмотря на сложность политических отношений, не хочет критиковать Фицо за визит в Россию.

Ранее Евродепутат от Словакии прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо. Любош Блага отметил, что визит в Москву был «пощечиной Зеленскому» за его заносчивость.

Сам словацкий премьер подтвердил готовность России продолжать поставлять газ на Запад и в Словакию, «что практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию Зеленского».