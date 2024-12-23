МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД Польши высказались о встрече Путина и Фицо

Анджей Шейна считает, что политика Словакии исходит из «зависимости» от нефти и газа из России.
Карина Тазетдинова 2024-12-23 03:31:22
© Фото: Гавриил Григоров РИА Новости

Визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву вызван отказом Зеленского в транзите газа из РФ через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Ранее сам Фицо сообщил, что это стало реакцией на слова Зеленского о транспортировке сырья.

Шейна считает, что политика Словакии исходит из «зависимости» от нефти и газа. При этом он подчеркнул, что, несмотря на сложность политических отношений, не хочет критиковать Фицо за визит в Россию.

Ранее Евродепутат от Словакии прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо. Любош Блага отметил, что визит в Москву был «пощечиной Зеленскому» за его заносчивость.

Сам словацкий премьер подтвердил готовность России продолжать поставлять газ на Запад и в Словакию, «что практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию Зеленского».

#Россия #Польша #Зеленский #нефть #газ #словакия #мид польши #Фицо
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 