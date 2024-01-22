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«Хезболла» нанесла удар по ЦАХАЛ на границе с Ливаном

Бойцы Армии обороны Израиля пытались провести операцию на территории Ливана, сообщили в «Хезболле».
Максим Крюков 2024-01-22 03:23:01
© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallookpress

«Хезболла» нанесла удар по подразделениям Армии обороны Израиля, которые предприняли попытку проведения операции на территории Ливана. Об этом ливанская шиитская организация сообщила в своем Telegram-канале

«"Хезболла" атаковала группу израильских сил, которые пытались провести операцию на территории Ливана», - говорится в сообщении.

Накануне в ЦАХАЛ сообщили, что истребители ВВС атаковали объекты инфраструктуры «Хезболлы» и стартовый пост в районах Аль-Адиса и Хула на юге Ливана. На прошлой неделе в Армии обороны Израиля заявили, что в рамках борьбы с представителями ливанского шиитского движения ЦАХАЛ уничтожил 170 радикалов и поразил примерно 750 целей на юге Ливана.

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