«Хезболла» нанесла удар по ЦАХАЛ на границе с Ливаном

«Хезболла» нанесла удар по подразделениям Армии обороны Израиля, которые предприняли попытку проведения операции на территории Ливана. Об этом ливанская шиитская организация сообщила в своем Telegram-канале

«"Хезболла" атаковала группу израильских сил, которые пытались провести операцию на территории Ливана», - говорится в сообщении.

Накануне в ЦАХАЛ сообщили, что истребители ВВС атаковали объекты инфраструктуры «Хезболлы» и стартовый пост в районах Аль-Адиса и Хула на юге Ливана. На прошлой неделе в Армии обороны Израиля заявили, что в рамках борьбы с представителями ливанского шиитского движения ЦАХАЛ уничтожил 170 радикалов и поразил примерно 750 целей на юге Ливана.