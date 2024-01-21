ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Израильские военнослужащие сообщили об обнаружении пуска со стороны Ливана в северной части Израиля. Пуск пришелся по открытой местности района Хар-Дов. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Ранее был обнаружен пуск со стороны Ливана по району Хар-Дова на севере Израиля. Запуск пришелся по открытой местности. Кроме того, сегодня истребители ВВС нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы" и стартовому посту в районах Аль-Адиса и Хула на юге Ливана», - уточнили военные.

В ЦАХАЛ предупредили, что продолжат защищать свои границы от любой угрозы.

Как сообщалось 19 января, Израиль перехватил подозрительную цель у города Хайфа на севере страны. После срабатывания систем оповещения к подозрительной воздушной цели был запущен перехватчик.

Палестино-израильский конфликт резко обострился после вторжения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. Это сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников.

После этого Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву, отдельным районам Ливана и Сирии, а также по поселениям на Западном берегу реки Иордан.