ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 9 000 радикалов в Газе с начала конфликта

ЦАХАЛ сообщил, что за сто дней палестино-израильского конфликта уничтожил более девяти тысяч радикалов в секторе Газа. Сообщение Армии обороны Израиля передает РИА Новости.

Согласно данным ЦАХАЛ, 9 000 ликвидированных радикалов составляли примерно треть личного состава палестинского движения ХАМАС. С начала конфликта Израиль смог уничтожить двух командиров бригад противника, а также 19 командиров батальонов и более 50 командиров рот. Атаке подверглись 30 тысяч объектов инфраструктуры, принадлежащих ХАМАС.

Одновременно с палестино-израильским обострился конфликт Израиля с шиитским движением «Хезболла». ЦАХАЛ сообщил, что в рамках борьбы с представителями движения ликвидировал 170 радикалов и атаковал примерно 750 целей на юге Ливана.

С 7 октября Армия обороны Израиля провела более 40 крупных антитеррористических операций на Западном берегу. Под арест попали более 2 650 палестинцев, из них 1 300, по утверждению ЦАХАЛ, связаны с ХАМАС. В результате ударов были разрушены 14 домов радикалов.

Ранее сообщалось об ударах Армии обороны Израиля по командному центру «Хезболлы» в Ливане. Как заявил ЦАХАЛ, представители движения специально размещают свою инфраструктуру в жилых районах, подвергая опасности мирное население.