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Лавров и Вучич обсудили возможные санкции США против NIS

Состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ и сербским президентом.
Сергей Лебедев 2024-12-23 20:29:19
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress.com

Сегодня сербский президент Александр Вучич и российский министр иностранных дел Сергей Лавров провели телефонный разговор. Стороны обсудили ожидаемые санкции со стороны Соединенных Штатов против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

«Достигнуто соглашение о проведении встречи экспертов из Сербии и России сразу после обнародования американских санкций», - сообщил сегодня Александр Вучич.

Также глава МИД РФ и сербский президент обсудили двустороннее сотрудничество и региональную политику, в том числе ситуацию в Косово, Боснии и Герцеговине.

Напомним, недавно Александр Вучич заявил о намерении США ввести санкции против компании NIS, частью акций которой владеет «Газпром нефть» и «Газпром». Он назвал это одной из самых тяжелых новостей за последние несколько лет. Президент республики отметил, что ожидал подобного шага еще два года назад, но от Европейского союза. Он пообещал попытаться «поговорить с американцами».

В декабре также стало известно, что США намерены продолжить пытаться ограничить доходы России от продажи нефти. В том числе возможно снижение потолка цен на российскую нефть, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Она добавила, что в Вашингтоне не исключают введение санкций против крупнейших китайских банков за «помощь РФ».

#Сербия #Сергей Лавров #сша #санкции #Александр Вучич #МИД РФ #ограничения #компания #НИС
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