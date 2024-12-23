Лавров и Вучич обсудили возможные санкции США против NIS

Сегодня сербский президент Александр Вучич и российский министр иностранных дел Сергей Лавров провели телефонный разговор. Стороны обсудили ожидаемые санкции со стороны Соединенных Штатов против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

«Достигнуто соглашение о проведении встречи экспертов из Сербии и России сразу после обнародования американских санкций», - сообщил сегодня Александр Вучич.

Также глава МИД РФ и сербский президент обсудили двустороннее сотрудничество и региональную политику, в том числе ситуацию в Косово, Боснии и Герцеговине.

Напомним, недавно Александр Вучич заявил о намерении США ввести санкции против компании NIS, частью акций которой владеет «Газпром нефть» и «Газпром». Он назвал это одной из самых тяжелых новостей за последние несколько лет. Президент республики отметил, что ожидал подобного шага еще два года назад, но от Европейского союза. Он пообещал попытаться «поговорить с американцами».

В декабре также стало известно, что США намерены продолжить пытаться ограничить доходы России от продажи нефти. В том числе возможно снижение потолка цен на российскую нефть, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Она добавила, что в Вашингтоне не исключают введение санкций против крупнейших китайских банков за «помощь РФ».