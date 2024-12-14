Вучич: США готовятся ввести санкции против нефтяной компании NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении США ввести «через несколько дней» санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая среди прочего принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому», и назвал это событие тяжелой вещью для Белграда.

«Вероятно, одна из самых тяжелых новостей за последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности», - сказал сербский лидер в эфире TV Informer.

Он добавил, что ожидал подобного шага еще два года назад, но от Евросоюза, и назвал возможные санкции Вашингтона геополитическим решением против России. Сербский президент пообещал, что будет пытаться «поговорить с американцами».

NIS на 50% принадлежит «Газпром нефти» и на 6,15% - «Газпрому», также компанией владеет правительство Сербии.

Напомним, ранее в Минфине США заявили, что будут и дальше ужесточать санкции против России, так как это якобы поможет укрепить позиции киевского режима.