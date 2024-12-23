Власти Кубани нарастили группировку сил на месте разлива мазута

Более четырех тысяч тонн загрязненного мазутом грунта собрали за минувшие сутки на побережье Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Как уже говорил - этой ночью добавим еще 50 самосвалов, чтобы оперативнее вывозить на утилизацию песок с мазутом», - написал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что тяжелая техника будет работать на побережье до полной ликвидации последствий экологической катастрофы.

Ранее Вениамин Кондратьев заявил, что всю береговую линию необходимо очистить от мазута до 1 февраля, чтобы не допустить проникновения токсичного топлива глубже в почву. Сейчас на работах задействованы сотни людей - специалистов и волонтеров.

Предприятия, на которых утилизируют загрязненную почву, не справляются с темпами их работы. Поэтому принято решение развернуть в промзоне Анапы перевалочную площадку, на которую будут свозить песок с мазутом. После грузовики будут разводить его по соответствующим предприятиям.