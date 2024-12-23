МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Кубани нарастили группировку сил на месте разлива мазута

С начала ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря на побережье собрана 21 тысяча тонн загрязненного грунта.
Ян Брацкий 2024-12-23 20:20:55
© Фото: Telegram/kondratyevvi

Более четырех тысяч тонн загрязненного мазутом грунта собрали за минувшие сутки на побережье Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Как уже говорил - этой ночью добавим еще 50 самосвалов, чтобы оперативнее вывозить на утилизацию песок с мазутом», - написал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что тяжелая техника будет работать на побережье до полной ликвидации последствий экологической катастрофы.

Ранее Вениамин Кондратьев заявил, что всю береговую линию необходимо очистить от мазута до 1 февраля, чтобы не допустить проникновения токсичного топлива глубже в почву. Сейчас на работах задействованы сотни людей - специалистов и волонтеров.

Предприятия, на которых утилизируют загрязненную почву, не справляются с темпами их работы. Поэтому принято решение развернуть в промзоне Анапы перевалочную площадку, на которую будут свозить песок с мазутом. После грузовики будут разводить его по соответствующим предприятиям.

#Краснодарский край #экология #Черное море #ЧС #песок #мазут #Кондратьев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 